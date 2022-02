Magazine Exposição de Emilliano Freitas abre temporada na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia Mostra 'O Muito que Sobrou' traz obras do artista que retratam memórias afetivas e o universo da infância

As comemorações de aniversários, a primeira comunhão e as festas juninas são algumas das lembranças afetivas de infância evocadas na produção do artista plástico Emilliano Freitas, de 38 anos, que desde 2016 mora na cidade de Goiás. A temática dá vida à mostra O Muito que Sobrou, recém-inaugurada na Sala Sebastião Barbosa, na Vila Cultural Cora Coralina. A ...