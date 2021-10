Magazine Exposição Goiânia em Art Door espalha obras de artistas pela cidade Projeto conta com 88 obras em diversos pontos de Goiânia e reunidas numa coletiva no saguão do Paço Municipal

Talvez nenhum outro artista plástico da cidade retrate com tantos detalhes em sua obra a antiga Estação Ferroviária de Goiânia como Alexandre Liah, que nasceu e foi criado na região. A paixão não é apenas por uma questão de RG, mas também afetiva. Por anos, o avô do pintor trabalhou no complexo como torneiro mecânico. Por conta disso, desde 1980, vez ou outra...