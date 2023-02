Acontece, até o dia 26 de fevereiro, uma exposição com 30 bicos de pena retratando vários ângulos da cidade de Goiás, no Palácio Conde dos Arcos. Na mostra, o foco não está nas clássicas construções já conhecidas na cidade. A intenção dos organizadores é retratar os casarões, as ruas calçadas de pedras, as perspectivas tortuosas das ruas com becos estreitos, além da arquitetura das casas com seus imensos beirais. A entrada na exposição é gratuita e é possível ao público adquirir as peças, caso haja interesse.

Desta exposição vai nascer o livro “Vila Boa de Goyaz em Bico de Pena”, que será lançado em julho, mês do aniversário da cidade. Na obra, serão retratados 60 bicos de pena. Di Magalhães, o artista por trás das obras, conta que este livro “será diferente, com mais páginas. Uma mostra da riqueza arquitetônica da antiga Vila Boa com sua variada arquitetura, saborosa gastronomia e suas festas religiosas”.

Importante ressaltar que a antiga capital de Goiás foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em dezembro de 2001, justamente pela conservação da história e cultura do Estado. Vale lembrar que o autor responsável pelo livro sobre a cidade de Goiás, já escreveu algumas obras contando a história de outras cidades, como Goiânia e Curitiba.

