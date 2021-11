Magazine Fábrica de clássicos

Não é fácil encontrar uma família mais cheia de problemas que os Karamázov. No último romance que publicou em vida, Dostoiévski oferece ao leitor uma galeria de personagens dúbios e fascinantes nesse enredo que envolve crime, ódio, ressentimento, inveja, devoção e maldade. Em torno do devasso Fiódor Karamazov, giram seus quatro filhos, cada qual com suas ambições e co...