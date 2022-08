A partir de novembro, às terças e quintas-feiras, após a novela das nove, o público tem seu lugar cativo de diversão na TV Globo. A 11ª temporada do The Voice Brasil chega com novidades em seu time de talentos para um ciclo inédito de sua história. Depois de dez temporadas no ar, o reality musical traz novos integrantes na apresentação e mudanças em seu time de técnicos em um recomeço que promete emocionar, contar novas histórias e ser palco para vozes vindas de diversas regiões do País.

Na próxima temporada, Fátima Bernardes assume o comando do The Voice Brasil disposta ao desafio de apresentar um reality show pela primeira vez. Fã de longa data do formato, a apresentadora, que já esteve diversas vezes na plateia do programa, agora estará no palco da atração, conduzindo uma dinâmica já consagrada junto ao público. “Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no The Voice Brasil. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. Muito feliz também de estar novamente ao lado de Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló com os quais tive muitos Encontros. E de ter a também querida Thaís Fersoza nessa nova fase. Vamos todos, no palco e em casa, nos emocionar muito, declara Fátima.

Ao lado da apresentadora, Thais Fersoza comanda os bastidores do reality, mostrando a emoção que toma conta do programa a cada voz que sobe ao palco. Já introduzida à família Voice, a apresentadora, que estreou no The Voice+ deste ano, conduzirá pela primeira vez os bastidores do The Voice Brasil. Thais destaca que a expectativa para iniciar no programa está das melhores: “Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Para mim foi muito especial voltar à Globo, uma emissora que sempre me acolheu com o maior carinho como atriz e, agora, como apresentadora, dessa vez em um horário diferente, em dias diferentes e com um novo público”, celebra.

“Estarei junto com a Fátima, que é uma pessoa que admiro muito; vai ser muito legal trocar com ela. A gente tem um relacionamento bacana e agora vamos construir uma história juntas. Não vejo a hora de conhecer esses novos talentos e cobrir todo o bastidor do Voice com o maior carinho, respeito, com toda a minha dedicação e amor para a galera de casa. Posso dizer que estou vivendo um grande momento”, completa.

Para integrar o time de técnicos, Gaby Amarantos se junta a Lulu Santos, Michel Teló e Iza. A atriz e cantora também já é veterana na família, uma vez que participou do The Voice Brasil em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas, e foi técnica da edição de 2021 do The Voice Kids.

O The Voice Brasil tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Fátima Bernardes, com Thais Fersoza nos bastidores. O reality está previsto para estrear em novembro.