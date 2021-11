Magazine Fátima Bernardes retorna ao comando do Encontro após mais de um mês afastada Apresentadora ficou mais de um mês afastada para a realização de uma cirurgia no ombro

Após mais de um mês afastada para a realização de uma cirurgia no ombro, Fátima Bernardes, 59, volta a apresentar o programa Encontro, na Globo, na segunda (22). Ela fez o anúncio de seu retorno nesta quarta (17) no Instagram. "Estou muito feliz de voltar. Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas eu pude me exercitar melhor...