A atriz Paolla Oliveira, de 39 anos, utilizou da sua conta do Instagram para um post nesta quinta-feira (17) em alusão ao “Dia do fã” logo após uma tentativa de invasão à casa do namorado Diogo Nogueira, 40, e ameaças ao casal. Um homem português, que teria se intitulado fã da atriz, tentou invadir a casa do sambista na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro e foi indiciado pela Polícia Civil.

Na postagem com diversos fãs, a atriz agradece e diz: “essa foto é de uns anos atrás e tanta coisa aconteceu de lá pra cá, tanta gente foi agregando a esse nosso bonde, mas uma coisa não muda, o carinho do fã. Mas fã de verdade, que te admira, respeita, celebra e critica também. Fã é uma pessoa que te apoia, que te dá uma carreira, que te dá motivos para continuar. Fã é fã e eu sou muito orgulhosa de todos os meus”. O post ultrapassou 32 mil curtidas.

Ocorrência registrada

A atriz e o cantor prestaram queixa em uma delegacia de polícia e pediram uma medida protetiva contra o homem. Porém, de acordo com um comunicado oficial feito em conjunto pelos dois, as ameaças continuaram. "Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo", confirma a assessoria.

"Ambos [Diogo e Paolla] foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes". O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. De acordo com ela, o suposto invasor era um fã do casal. Ele teria conseguido passar pela cancela do condomínio e estaria fazendo acusações contra Paolla, quando Diogo interveio para defendê-la.

Paolla e Diogo assumiram que estão namorando em julho de 2021. O casal vinha sendo especulado desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos. No ano passado, os pombinhos foram eleitos o casal mais "shippado" do ano no Prêmio F5 oferecido pelo site homônimo.

Leia também:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são atacados em tentativa de invasão à casa dele

'Estou completamente entregue', afirma Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira