A fã que puxou o colar do cantor Gusttavo Lima, depois de um show do artista no último sábado (30), em São Luis (MA), devolveu nesta terça-feira (2) o objeto após repercussão do caso na internet. Um vídeo circula nas redes sociais com o ocorrido. A mulher, que não foi identificada, procurou a radialista Karol Sampaio e pediu ajuda para que o colar chegasse até o cantor.

A radialista postou nos stories o momento da entrega do colar dentro de um saco plástico para um dos funcionários da assessoria do cantor. Segundo a radialista, a fã que pegou o objeto disse estar se sentindo envergonhada com a situação.

A mulher teria dito ainda que não fez de propósito e que, naquele momento, tentava puxar Gusttavo Lima para ganhar um abraço. Por causa do constrangimento e por não estar se sentindo bem com a peça, ela procurou ajuda para tentar devolver o colar ao cantor.

"Está aqui com o colar do Gusttavo Lima. Encontrei a menina durante no final da tarde, consegui encontrar ela e estou indo encontrar com a equipe dele. A menina queria muito entregar para ele, queria que eu ajudasse ela. Se tem algum valor afetivo, a gente não sabe. Mas o importante é que ajudamos a menina a entregar. Ela não estava se sentindo bem com o colar e com toda a situação", disse Karol.

