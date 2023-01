Anitta passou por um susto durante uma apresentação no sábado (28), em Recife, em mais um show do Ensaios com Anitta. Quando cantava "Bola de Sabão", da banda Babado Novo, uma pessoa da plateia arremessou um celular para o palco.

O aparelho passa perto do rosto dela, chega a fazer uma mecha de cabelo voar, e cai no chão. Mas, como a cantora agora está em uma fase zen e de autoconhecimento, ela não se deixou abalar. Pegou o celular do chão e disse: "o senso passou longe, vai ficar de castigo."

Nas redes sociais, internautas não gostaram da atitude do fã e elogiaram a reação da artista. "Nossa Anitta não tem paz por um segundo", escreveu um perfil. Já outro disse: "ela foi calma ainda. Povo muito sem noção! Falta de respeito."

