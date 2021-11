Magazine Fãs de Marília Mendonça cantam enquanto esperam abertura de portões no Goiânia Arena Centenas de pessoas formam fila gigantesca para participar de velório da cantora

"Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros". É assim, com muita música e cantoria, parados em uma gigantesca fila em frente ao ginásio Goiânia Arena, que centenas de fãs da cantora Marília Mendonça, 26 anos, aguardam a abertura dos portões, neste sábado (6/11), para se despedir pessoalmente da Rainha da S...