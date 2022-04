Magazine Fãs do Guns N’ Roses comemoram anúncio de show em Goiânia e aguardam noite histórica Inclusão da capital do sertanejo na turnê dos roqueiros ficou a cargo da produtora Audiomix, que reservou o Estádio Serra Dourada para a apresentação no dia 11 setembro

O mundo roqueiro goiano é pura agitação desde a manhã desta quinta-feira (7/4), quando os Guns N’ Roses anunciaram Goiânia entre as oito cidades onde a banda fará show no Brasil este ano. A apresentação do grupo de hard rock norte-americano na capital está marcada para o dia 11 de setembro, dentro do Estádio Serra Dourada. Atração já confirmada no Rock in Rio, a ba...