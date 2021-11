Antes mesmo de atingir a fama, Marília Mendonça já compunha canções e cantava em vídeos caseiros. Muitos deles foram gravados enquanto ela ainda era uma adolescente.

Gusttavo Lima foi um dos homenageados por ela em um dos vídeos no qual canta "Balada Boa". Na ocasião, já mostrava talento como intérprete.

Em outro momento, dava a sua versão de "Vou Levando a Minha", canção composta por ela e que no futuro viraria uma parceria entre ela e Gustavo Moura e Rafael, com direito a clipe.

Em outro trecho recuperado pelos fãs, ela dedicava a "todos os cachaceiros" uma versão que fez da música "Sou Foda". Na letra, brincava com o fato de beber muito. "Não se esqueça que eu bebo de tudo, o que há de melhor no mundo. Se tiver pinga nós vai e bota o povo para ferver", diz um trecho.

Há oito anos, em outro vídeo, Marília cantava a sua versão da música "Minha Herança", que havia sido gravada por João Neto e Frederico.

Leia também:

- Marília Mendonça viveu adolescência em Aparecida de Goiânia e começou cantando na igreja

- Velório de Marília Mendonça será no Goiânia Arena

- Cantora Marília Mendonça morre em acidente aéreo

- Políticos e artistas lamentam morte trágica de Marília Mendonça

- O POPULAR acompanhou uma das últimas apresentações de Marília em Goiânia

- Marília Mendonça se vacinou contra Covid antes de embarcar em avião

- Companhia energética confirma que avião atingiu cabo de torre

- Marília Mendonça fez story mostrando avião momentos antes da queda

Bem jovem, em outro vídeo, Marília mostrava outra composição dela, um modão bem ao estilo que gostava.

Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

Mendonça foi uma das vítimas fatais de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

No momento do acidente, às 16h, aproximadamente, a assessoria de imprensa de Mendonça havia informado que ela tinha sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou a sua morte.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da cantora, também morreram o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do co-piloto da aeronave, que não tiveram seus nomes revelados.

Segundo a Polícia Militar, a aeronave tentou realizar um pouso forçado e caiu próximo a uma cachoeira. Equipes de resgate trabalham há horas no local, mas ainda não encerraram o resgate devido à dificuldade de locomoção imposta pelas pedras e pela correnteza da água.

exatamente dois anos antes de morrer em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, a cantora Marília Mendonça demonstrou sua insatisfação em viajar de avião