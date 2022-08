O grupo de forró Falamansa retorna a Goiânia nesta sexta-feira (26), para show no Laguna Gastrobar (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18 Alto da Glória). Os cantores de Xote da Alegria e Rindo a Toa vão dividir o palco com o palco com o grupo Zabumba Beach e o DJ residente.

O Falamansa é conhecido pelo alto astral, tanto nas letras de suas músicas quanto em suas apresentações. A banda de forró promete um show repleto de hits comemorativos que celebram a trajetória de 20 anos do grupo, completados em 2020, como Xote dos Milagres, Asas, Chuva e Amigo Velho.

O Falamansa é composto pelos seguintes músicos: Tato (voz e violão, Alemão (voz e zabumba), Dézimo (voz e percussão) e Valdir do Acordeão (sanfona). Sempre bem recebido em Goiânia, o Falamansa está no mercado musical desde os ano 1990. A trajetória começou em casas noturnas da capital paulista. Entre altos e baixos desde que estourou nas paradas nacionais, a banda nunca saiu de cena.

