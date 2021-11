Magazine "Falas Negras" mostra brasileiros que são referências em suas área de atuação Programa deste ano, que vai ao ar na TV Globo no Dia da Consciência Negra, exalta a trajetória profissional de cinco personalidades

No dia 20 de novembro, marcado pela celebração da cultura negra no Brasil e pela reafirmação da luta contra a desigualdade e a discriminação, o Falas Negras mostra a história de brasileiros que são referências em suas áreas de atuação ou cujas trajetórias servem de inspiração para suas comunidades. Com recursos narrativos que exaltam a potência da mão de obra...