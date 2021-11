Magazine Família de Marília Mendonça organiza culto em igreja de Goiânia A celebração em homenagem à cantora será restrita a familiares e amigos na noite desta quinta-feira (11)

Os familiares da cantora Marília Mendonça organizam um culto em sua homenagem nesta quinta-feira, de acordo com informação do site G1 Goiás. A celebração será às 19 horas, em uma igreja da Assembleia de Deus, em Goiânia. Um parente informou ao portal que o culto, no entanto, será restrito a familiares e amigos mais próximos. A cantora morreu na última sexta-feira...