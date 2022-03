A família da cantora Naiara Azevedo foi mantida como refém por pelo menos duas horas nesta terça-feira (29) depois que três homens invadiram e roubaram a casa dos pais da artista em Farol, município do Paraná. As informações são do colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

A invasão ocorreu por volta das 6 horas. A mãe de Naiara levantou para fazer o café da manhã quando encontrou os homens dentro da casa. Natália, irmã de Naiara, também estava na residência, segundo o colunista.

Os familiares só foram liberadores depois que os homens fugiram com um dos veículos. Ainda de acordo com o colunista, duas caminhonetes foram roubadas, sendo uma Amarok V6 e uma S10.

Naiara Azevedo chegou a ficar alguns dias depois da eliminação do programa BBB 22 na casa dos pais no Paraná, mas logo retornou para sua casa em Goiânia.