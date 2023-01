Macarronada, lasanha ou aquele arroz com galinha. Qual é o prato que te faz lembrar do almoço de domingo em família? Ou o que resgata aquela memória afetiva do tempero da vovó? Essa é a proposta do Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, novo reality culinário da TV Globo que estreia neste domingo (29/1). Sob o comando de Leandro Hassum, com Paola Carosella e João Diamante como jurados, o game show apresentará filhos famosos e suas mães na cozinha nas tardes de domingo.

Cozinhas montadas, geladeira cheia e mercado abastecido, a cada semana, três duplas de mães e filhos competem entre si. Na edição de estreia, Vitão, Mumuzinho, Mayana Neiva e suas respectivas mamães são os convidados.

No entanto, diferentemente do que o nome sugere, quem faz a comida são os filhos. A mãe pode ajudar com dicas, mas se ela apertar o botão disponível para colocar a mão na massa, o tempo começa a correr dobrado.

Ao todo serão 10 episódios. Ao POPULAR, o diretor artístico da atração, LP Simonetti, adianta nomes de participantes dos próximos episódios: o jogador de vôlei Douglas Souza e a atriz Juliana Paiva.

“Aqui a gente tem a oportunidade de ver a relação do filho com a mãe, ao lado do fogão. Um atleta de alta performance, um cantor, ou um ator. No final, a gente vê a alegria genuína de uma mãe abraçando o filho pelo fato dele ter conseguido preparar o prato”, diz Simonetti.

A tensão da disputa será aliviada pelo alto astral de Leandro Hassum. Além dos comentários engraçados e a interação tanto com os participantes quanto com os jurados, o humorista vai informar, ao longo da disputa, algumas pegadinhas para aumentar o grau de dificuldade das provas.

Provas

A dinâmica do reality conta com duas provas: O que tem na geladeira e Memória Afetiva. Na primeira, os competidores têm um minuto para planejar seus pratos antes do relógio começa a correr. Dentro do tempo estipulado, eles precisam apresentar um prato que agrade as exigências dos jurados. Paola e Diamante fazem a degustação, escolhem os melhores e definem a primeira dupla eliminada.

A segunda prova é a Memória Afetiva. A equipe do programa foi até os lares de brasileiros em busca de receitas de família, aquelas que são passadas de geração em geração. Famílias anônimas contam suas histórias e revelam os segredos desses pratos – e as duas duplas que seguem na disputa precisam preparar o almoço.

Mas atenção! A qualquer momento pode acontecer o Fogo na Cozinha, uma dificuldade a mais anunciada por Hassun, como, por exemplo, pilotar o fogão usando apenas uma das mãos ou ter de cozinhar ninando um bebê chorando.

Ao final dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. Os feedbacks, garantem eles, serão leves, sem a exigência que ocorreria caso os participantes fossem cozinheiros profissionais.

A cada domingo, apenas uma dupla sai campeã. A disputa conta ainda com uma ação solidária. Na divisão do prêmio final, as três duplas ganham uma quantia para doar a um dos projetos parceiros do Para Quem Doar, plataforma criada pela Globo para conectar pessoas com organizações que trabalham para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade.