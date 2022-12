Pelé, o rei do futebol, morreu nesta quinta-feira (29) e não demorou muito para que pessoas de toda a parte do mundo lamentassem a partida do ex-jogador, aos 82 anos, que foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado. Internado há um mês no Hospital Albert Einstein, São Paulo, Edson Arantes do Nascimento faleceu por complicações da doença.

No Brasil, personalidades de todas as áreas prestaram homenagens a Pelé. "Morreu o nosso rei", escreveu a jornalista Sandra Annenberg. "Pelé Eterno não é apenas o título de uma cinebiografia, mas sim uma definição de um legado, de tudo que representa esse cara para história", lamentou o ator Lúcio Mauro Filho.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

Leia também:

- De Coutinho a Zico: relembre os 10 maiores parceiros do Rei Pelé em campo

- Clubes goianos lamentam morte de Pelé nas redes sociais