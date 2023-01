A cantora Shakira, 45, não perdoou nem a ex-sogra depois da separação de Gerard Piqué, 35, e usou de meios diferentes para demonstrar a insatisfação com as atitudes do ex-marido, acusado de traí-la diversas vezes.

Na tarde desta sexta-feira (13), um adereço que, aparentemente, imita uma bruxa foi visto na sacada da casa da colombiana, em Barcelona. Ele estava virado diretamente para a casa da ex-sogra. De som ambiente, a música recém-lançada com diversas indiretas ao esportista tocava, alfinetando a mãe do jogador aposentado.

O casal se separou em junho do ano passado, após 11 anos juntos, quando diversos boatos de traição de Gerard começaram a circular. Fotos dele junto com a suposta nova namorada durante a pandemia, na casa que dividia com a cantora, vieram a público.