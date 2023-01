Modo detetive, ativar! Com grandes apresentações, episódios temáticos e jurados atentos a todos os detalhes, a nova temporada do The Masked Singer Brasil estreia no dia 22 de janeiro nas tardes de domingo da TV Globo. Os mascarados já estão prontos para confundir a cabeça de quem quer descobrir suas identidades. São alguns deles: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões e Vovó Tartaruga.

Com muito brilho, versatilidade, elegância e homenageando alguns ícones da cultura nacional, as fantasias foram idealizadas e produzidas pelos figurinistas Gabriel Haddad e Leonardo Bora – carnavalescos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca.

“As inspirações são variadas, mas tocam, principalmente, num imaginário brasileiro, festivo e carnavalesco. Tentamos sempre fugir das leituras óbvias, entendendo que cada fantasia pode abrir um grande leque de possibilidades cênicas. O conjunto de fantasias da terceira temporada conversa com a tecnologia e com a alta costura”, revela Leonardo.

No reality, a única missão – além de se divertir – é descobrir quem são as personalidades escondidas atrás da máscara, com a certeza de que são pessoas conhecidas pelo público e de diferentes áreas de atuação. “As fantasias são pensadas para engrandecer as performances dos talentos que se escondem dentro delas, valorizando os espetáculos que artistas tão múltiplos conseguem dar. A preocupação mais óbvia é não revelar a silhueta de nenhum corpo, afinal, o objetivo do programa é tentar descobrir quem são os mascarados. Também nos preocupamos com o impacto visual das fantasias, trazendo algumas características do carnaval como penas, pedrarias e bordados”, conta Gabriel.

Tudo isso e muito mais estará presente nas tardes de domingo da TV Globo sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores.

Conheça

os mascarados

Inspirada nos traços dos mangás da cultura oriental, a Broco Lee traz a força feminina para os tatames do The Masked Singer Brasil. Feitas de tecido de algodão, suas vestes são uma mistura entre quimonos do muay thai, judô, jiu-jitsu e do kung-fu. Certamente, ela chega pra lutar pela vitória!

A noite e os palcos são dela: a Capivara! Com uma personalidade única, toda sua elegância e simpatia se unem ao seu traje de gala com plumas brancas, muitos acessórios e, claro, aquele laquê no cabelo que não pode faltar.

Respeitável público, o Circo chegou! Sua lona traz diferentes momentos especiais de espetáculos. É inspirado em contadores de história e sua roupa é feita de veludo e tem muitos detalhes em dourado e strass.

As linhas do famoso caderno pautado invadem as vestes da Coruja. Sempre atento a tudo o que acontece em sua sala de aula, ela faz o uso de diversos adereços como livros, globos terrestres, réguas e lupas. Sua fantasia possui muitas penas e detalhes em tons de azul.

De jeans rasgado, guitarra e spikes, o Dinossauro chega ao The Masked Singer cheio de estilo. Ele é uma estrela do rock e está sempre preparado para fazer um grande show com seu cabelo moicano. Quem resistirá?

Antenada, descolada e cheia de referências amazônicas, a DJ Vitória-Régia possui luzes, tecidos translúcidos e está sempre pronta para tocar em grandes eventos. Para o The Masked Singer Brasil, ela preparou um setlist que não vai deixar ninguém parado e deve confundir os detetives.

Ele já está na casa de muita gente, mas agora vai ganhar o palco do The Masked Singer Brasil para aprontar e brincar muito. O Filtro de Barro está preparado para dar um banho de água fria nos outros concorrentes, mas veio protegido com seu snorkel e óculos de mergulho. Sua fantasia possui couro sintético e pinturas.

Carnaval, cores e brilhos. O Galo chega levantando a poeira de glitter e ninguém fica parado ao seu lado. Sua fantasia possui muitas penas, paetês, pompons e strass.

Pronto para brilhar, o Milho de Milhões desembarca com seu jatinho no camarote do The Masked Singer Brasil. A fantasia tem diferentes texturas em tons amarelo e dourado. Pra ele, toda fama é pouca!

De colo quentinho e acolhedor, a Vovó Tartaruga vem com seus cabelos confeccionados de novelos de lã e com o seu casco de crochê. No palco, ela se transforma em uma potente cantora e dançarina envolvendo todos que assistem a sua performance.

O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).