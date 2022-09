Uma gama de opções de restaurantes e food trucks reunidos em um mesmo local, com cardápios variados que oferecem de hambúrguer artesanal feito na brasa a yakisoba, tapioca, churros, crepe, milk shake, sorvete e comida japonesa. O Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe o FDS Gourmet desta sexta (9) até domingo (11), evento que realiza edição especial de retomada após o hiato de dois anos por conta da pandemia. A entrada é gratuita, mas a organização estará recebendo a doação opcional de 1kg de alimento não perecível.

O formato dos festivais gastronômicos está em alta em Goiânia e tem ajudado os empreendimentos locais na retomada de suas atividades após as restrições impostas da pandemia, como o POPULAR mostrou em reportagem publicada no dia 26 de junho deste ano. A ideia vai de encontro com a proposta do FDS Gourmet (Fim de Semana Gourmet), que desde 2015 percorre cidades de diferentes Estados brasileiros, sempre com a participação de empresas locais. “A edição deste fim de semana é o lançamento da turnê de 2023, que percorrerá diferentes cidades do Brasil. A última edição foi antes da pandemia”, comenta Alexandre Camargo, organizador do evento.

Entre os negócios participantes está a 14 Bis Burger & Grill, que existe há cerca de seis anos na capital. “Hoje, trabalhamos apenas com eventos, não temos mais a loja física”, explica Fabiana Sales, proprietária da hamburgueria. Eles levam para o Oscar Niemeyer uma seleção dos hambúrgueres mais pedidos do cardápio, todos feitos na brasa. Entre eles está o King Air, sanduíche que tem como grande estrela a mussarela empanada e que foi destaque do quadro Prato do Dia da TV Anhanguera em 2018. Ela divide a receita do prato com os leitores do POPULAR.

Além da praça gastronômica, a programação conta com o 1º Festival de Cachaça de Goiás apresentando os principais produtores do Estado. “As nossas cachaças são premiadas no Brasil e no mundo. É muito importante o consumidor ter contato com o que é produzido em Goiás”, observa Luíz Manteiga Álvares, presidente da Associação Goiana dos Produtores de Cachaça Alambique (Agopcal). Genuinamente brasileira, a bebida tem o título de patrimônio histórico e cultural do país.

Goiás está entre os dez estados com mais estabelecimentos produtores de cachaça registrados, segundo o Anuário da Cachaça 2020 produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Entre as opções que podem ser encontradas no FDS Gourmet está a goiana Capueira, que leva produtos como a Blend 3 Madeiras, cachaça premiada com medalha de prata no Spirits Selection, em Bruxelas. Outros rótulos são a Cachaça da Posse, Cachaça Vale do Cedro, Cachaça Dom Trajano e Cachaça Casarão. Uma ala com chope artesanal e vinhos também integra a estrutura do evento.