Magazine Feiras especiais movimentam o Centro de Goiânia neste fim de semana Projetos culturais impulsionam empreendedorismo local e ocupam o bairro histórico neste sábado (5/2) e domingo (6/2)

Caminhar pelo Centro de Goiânia e, sem prever, dar de cara com feirinhas especiais é algo que tem entrado na rotina do bairro histórico. Só neste final de semana, por exemplo, dois eventos paralelos agitam a região com projetos que impulsionam o empreendedorismo local e ajudam a ocupar o setor antes esquecido aos sábados e domingos. A paixão da designer Ali...