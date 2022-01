Evento tradicional de início de ano do calendário goiano, o Verão Sertanejo 2022 teve dois desfalques antes da largada. Maurílio, que formava dupla com Luíza, morreu no final do ano e a parceira cancelou a agenda. De última hora, Gusttavo Lima testou positivo para Covid-19 e precisou suspender sua participação. Mesmo com a ausência dos artistas, a festa promete agitar o público com a presença de grandes nomes do sertanejo, do forró e da música eletrônica nesta sexta-feira (7) e no sábado, no Lago Termas Parque. A abertura dos portões nos dois dias será a partir das 20 horas.

Para o Verão 2022 foram escalados Zé Vaqueiro, Hugo & Guilherme, Xand Avião, Felipe Araújo, Guilherme & Benutto, Tierry, Kevin O-Chris, João Bosco & Vinícius, Bruno & Denner, João Bosco & Gabriel, Felipe Nunes e Douglas & Vinícius. Após os shows, a cena eletrônica toma conta do palco e promete não deixar ninguém parado com o duo Dubdogz, formado pelos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt, Malifoo (projeto de Eduardo Berenguer) e Chemical Surf, da dupla Hugo e Lucas Sanches. A organização do festival não divulgou as atrações de cada dia nem a ordem das apresentações.

O anúncio do cancelamento do show de Gusttavo Lima, grande nome da edição, imediatamente criou-se um clima de incerteza com o público na página oficial do evento no Instagram. Muita gente estava com receio da não realização da festa nesta semana na cidade das águas quentes. No início da tarde de quinta-feira, a organização emitiu um comunicado garantindo 100% o festival. “O Verão Sertanejo segue confirmado e acontecerá normalmente. As alterações na programação estão sendo alinhadas com os escritórios dos artistas e serão divulgadas o mais breve possível nas redes sociais”, diz a nota.

Questionada pelo POPULAR, a organização do festival prometeu uma nova atração na programação, mas ainda não fez o anúncio. O DJ e produtor sul-matogrossense Lukas Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture, um dos maiores nomes da música eletrônica na atualidade, estava sendo sondado para completar o elenco. Já sobre o show de Gusttavo Lima, a ideia é realizar um evento nos próximos dias, assim contemplaria quem comprou os ingressos para ver o Embaixador. O artista também confirmou por meio de uma nota nas redes sociais que uma nova data será marcada em Caldas Novas.

Atrações

Um dos shows mais aguardados é o do goiano Felipe Araújo na sexta-feira. O repertório será formado pelos maiores sucessos da carreira, como A Mala É Falsa, Atrasadinha, Espaçosa Demais, além da faixa de trabalho 7x1, gravada com o Sorriso Maroto, no projeto Clube do Araújo, que virou série do Globoplay. O sertanejo também deve abrir espaço para homenagear Maurílio, que morreu aos 28 anos no dia 29 de dezembro, em Goiânia, em decorrência de um tromboembolismo pulmonar. Nas últimas apresentações, o artista fez um tributo ao ex-parceiro de Luiza, para Marília Mendonça e Cristiano Araújo.

Felipe Araújo encerrou 2021 em alta. Além da série no Globoplay, o cantor lançou o EP Outros 500, depois gravou os DVDs Check e Clube do Araújo. Além disso, um projeto em andamento, mas ainda sem uma data de lançamento, é um disco pela Som Livre com faixas inéditas deixadas gravadas por Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro, em 2015, junto com a namorada Allana Moraes, quando voltava de um show em Itumbiara. “Não posso reclamar de tudo que está acontecendo. Estou trabalhando bastante e trazendo sempre novidades para o público”, disse ele.

Outro grande nome da programação é o cantor Zé Vaqueiro, um dos novos fenômenos da pisadinha e que estourou na pandemia. Ele ficou conhecido nacionalmente após sucessos como Letícia (com mais de 250 milhões de visualizações no seu canal no YouTube) e Eu Tenho Medo (com mais de 230 milhões). Nascido na pequena cidade de Ouricuri (Pernambuco), com apenas 22 anos o cantor conquistou o mercado com uma mistura de som do forró eletrônico com um romantismo clássico no pop nacional. Também tem um bordão entoados em todos os shows: “É o Zé Vaqueiroooo, o originaaaaal...”

Antes da fama, Zé Vaqueiro distribuía seu CD caseiro de forró em feiras no interior de Pernambuco. Disparou entre os mais ouvidos no Brasil em 2021 e se tornou, ao lado dos Barões da Pisadinha e João Gomes, os principais representantes do piseiro, ritmo que tem dominado a cena musical do País. Ele, que se apresenta pela primeira vez em Caldas Novas, também é dono de sucessos como Volta Comigo BB, Sentadinha Descarada e Cadê o Amor?, todas lançadas em 2021 e que ficaram entre as mais tocadas do ano. Suas músicas têm mais de 1,8 bilhão de visualizações no YouTube.