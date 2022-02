Magazine Felipe Araújo lança a canção 'Sábado e Domingo' com participação de Thiaguinho Single recém-lançado nas plataformas digitais encabeça a segunda temporada do projeto Clube do Araújo, que mistura sertanejo, pagode e futebol, e têm a bênção de Neymar

Uma amizade que ganhou o palco. Antes da fama, Felipe Araújo perdeu as contas de quantas vezes foi aos shows do Exaltasamba em Goiânia. Em uma das delas, enfrentou fila na porta do camarim para tirar foto com os seus ídolos. Uma década depois, ele realiza o sonho de gravar com Thiaguinho. O novo single, Sábado e Domingo, recém-lançado nas plataformas digitais, en...