Felipe Araújo é mais uma baixa na programação do Verão Sertanejo em Caldas Novas. O artista, que se apresentaria na noite desta sexta-feira (07/01), anunciou nas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. Ele disse que está bem e assintomático. Na quarta-feira, o cantor participou do jogo "Amigos do Marrone contra a fome", em Buriti Alegre. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O sertanejo Felipe Araújo já revelou a nova data do show no seu perfil no Instagram. Ele se apresentará na cidade das águas quentes no dia 29 de janeiro no lançamento da edição 2023 do festival. A organização ainda não confirmou, mas, provavelmente, Gusttavo Lima também deve ser anunciado como uma das atrações do evento.

Gusttavo Lima era a grande atração da 11ª edição do Verão Sertanejo e foi o primeiro a não poder se apresentar por causa da Covid-19. Ele testou positivo na quarta-feira e precisou suspender sua participação. Outra baixa na programação foi a dupla Luiza e Maurílio, que está com agenda cancelada desde a morte de Maurílio. O festival está confirmado nesta sexta-feira e no sábado, no Lago Termas Parque. A abertura dos portões nos dois dias será a partir das 20 horas.

Estão escalados Zé Vaqueiro, Hugo e Guilherme, Xand Avião, Guilherme e Benutto, Tierry, Kevin O-Chris, João Bosco e Vinícius, Bruno e Denner, João Bosco e Gabriel, Felipe Nunes e Douglas e Vinícius. Após os shows a cena eletrônica toma conta do palco com o duo Dubdogz, formado pelos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt,Malifoo (projeto de Eduardo Berenguer) e Chemical Surf, da dupla Hugo e Lucas Sanches.