O comunicador Felipe Neto foi convidado para participar da conferência global da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) "Internet for Trust", que será realizada em Paris na próxima semana. Ele abrirá o fórum ao lado da ganhadora do prêmio Nobel da Paz de 2021, a jornalista filipina Maria Ressa, e da jornalista do The Guardian Carole Cadwalladr.

Segundo a assessoria do comunicador, ele recebeu o convite da entidade por sua atuação na produção de conteúdos na internet para combater fake news. A Unesco também destacou o poder de diálogo de Felipe Neto com os jovens e sua influência no ambiente online.

O evento será realizado de 21 a 23 de fevereiro e reunirá mais de 1.500 representantes de governos, empresas de mídia social, academia, reguladores e sociedade civil. O comunicador Felipe Neto estará presente nos dias 21 e 22.

