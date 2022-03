Em uma publicação nas redes sociais, o youtuber Felipe Neto disse que irá ajudar os artistas que descumprirem decisão do Tribunal Superior Eleitoral ( no Lollapalooza e precisarem "lidar com perseguição" do governo Bolsonaro.

O influencidar digital citou um projeto criado por ele parceria com juristas para ajudar pessoas que precisarem se defender de medidas judiciais classificadas consideradas censura.

O ministro Raul Araújo, do TSE, classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pabllo Vittar e Marina no Lollapalooza e determinou multa de R$ 50 mil para a organização do festival se houver outras.

"Casso sejam perseguidos por se posicionarem, nosso movimento Cala Boca Já Morreu se dispõe a ajudá-los com a defesa. Se alguém for condenado e precisar, eu ajudo a pagar essa multa ilegal. Enfrentem!", esreveu Felipe Neto.

A decisão liminar proíbe manifestações a favor ou contra qualquer candidato ou partido político, e foi tomada no sábado (26). Ela acata parcialmente um pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado na manhã daquele mesmo dia. Os advogados do PL também tinham solicitado condenação do Lollapalooza por propaganda eleitoral antecipada, o que não ocorreu.