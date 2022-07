Magazine Fernanda Porto renasce ao regravar jovens como Jão Cantora, que já gravou com Chico Buarque, apresenta releituras também de Bemti e Mallu Magahães em voz e piano

No fim da década de 1990, Fernanda Porto participava de reuniões de um pequeno grupo de compositores e produtores interessados em música eletrônica e, mais especialmente, na novidade do drum’n’bass. Todos ali ficavam mostrando as experiências sonoras que estavam criando. Ou melhor, quase todos. “Eu tinha medo, porque as minhas coisas não eram nem canção nem música...