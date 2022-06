Magazine Fernando Gabeira estreia série de reportagens sobre Vale do Javari, na Amazônia Programa da loboNews mostra os desafios da preservação ambiental na Amazônia com reportagens gravadas na mesma região onde desapareceram o jornalista Dom Phillips, do jornal The Guardian, e o indigenista Bruno Araújo, da Funai. esafios da preservação ambiental

A partir da urgência de se colocar a pauta ambiental como prioridade no pleito de 2022, a Globo News prepara uma série de reportagens especiais sobre os principais desafios dos futuros governantes acerca do tema. Durante 21 dias, Fernando Gabeira percorreu o interior da Amazônia, visitou comunidades ribeirinhas e conversou com moradores, lideranças indígenas,...