Festa à fantasia toma conta dos foliões em bar no Setor Sul Por conta da pandemia, as roupas e histórias são os meios encontrados para amenizar a falta do carnaval de rua, proibido pelo segundo ano seguido em várias cidades brasileiras

Malévola, Homem-Aranha e Visão. As fantasias tomaram conta dos foliões no Mocó Bar, no Setor Sul, na noite deste sábado. O espaço criou um ambiente chamativo com confetes e serpentinas e também organizou um concurso de fantasia para não deixar ninguém parado na festa. Por conta da pandemia, as roupas e histórias são os meios encontrados para amenizar a falta do carnaval d...