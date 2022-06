Magazine Festa do Divino de Pirenópolis ganha plano para salvaguardar a tradição Documento elaborado pelo Iphan, com demandas das comunidades, apresenta metas e ações a serem realizadas a curto, médio e a longo prazo, com o objetivo de transmitir as manifestações culturais para as futuras gerações

As cavalhadas de mouros e cristãos, em que mascarados montados a cavalo percorrem as ruas da cidade e “lutam” em uma arena. Uma das festividades mais valorosas do Brasil Central, a Festa do Divino de Pirenópolis ganha, a partir desta segunda-feira (13), um plano de salvaguarda desenvolvido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A...