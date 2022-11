O pequi pode não agradar todos os paladares, mas possui uma grande importância para a gastronomia goiana e atraiu cerca de 2 mil pessoas para a 2ª edição da Festa do Pequi, nesta terça-feira (29). O evento, realizado pelas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), contou com atrações artísticas, comidas típicas e a oferta de diferentes variedades do fruto amarelo que é tradição em Goiás.

Para aqueles que não abrem mão do fruto conhecido como “o ouro do Cerrado”, a festa teve pequi para todos o gostos. Nove stands demonstravam a variedade e a versatilidade do fruto para a produção de diferentes produtos, como farofa, licores, óleos e molhos apimentados. O pequi também foi o principal ingrediente no cardápio da festa, servido gratuitamente para os presentes: arroz carreteiro, galinhada e risoto.



Para o diretor de pesquisas agropecuárias da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater-GO) João Asmar, a Festa do Pequi é fundamental para o reconhecimento cultural e econômico do pequi para o Estado, além do incentivo aos pequenos produtores. “É um fruto que traz não só valor econômico, ele traz também a capacidade cultural, porque quando você se fala de Goiás, você fala de pequi. Tem até os dizeres ‘é para acabar com os pequis de Goiás’”, diz.



Mas, por mais que defendam o pequi como um fruto tipicamente de Goiás, as raízes do pequi não se fincaram somente em solo goiano. Quem pode atestar isso é o comerciante Saulo Henrique, 33, que há 15 anos mantém o negócio da família de venda do pequi do Xingu, cultivado por povos originários na floresta amazônica. Essa variedade tem um fruto bem maior, também chamado de pequi gigante, com a polpa mais doce que o pequi nativo do solo goiano.



A variedade do Xingu (região banhada pelo rio de mesmo nome, situada no Mato Grosso) é bastante requisitada pelos goianos na Ceasa. “A preferência por ele está sendo grande pelo sabor mais adocicado e pelo tamanho que chama a atenção”, comenta o comerciante.



Mas os comerciantes explicam que o fruto do Xingu é diferente do pequiá, variedade amazônica que também é chamada de “pequi gigante”, mas possui a polpa mais amarga e esbranquiçada.



Variedades

O fruto do pequi possui diferentes tamanhos e suculência de acordo com o seu lugar de origem. Segundo o diretor de pesquisas agropecuárias da Emater João Asmar, o pequiá é gerado mais próximo da linha do Equador, na região amazônica. O pequi do Cerrado, explica o diretor, é menor e mais amarelo.



Na feira, não era raro escutar do público durante a pergunta: “é com espinho?”. A Emater, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – unidade Cerrados (Embrapa Cerrados), lançou seis novas variedades de pequi, três com espinhos (GOBRS 201, 202 e 203) e três sem a parte pontiaguda que espeta a língua dos desavisados que mordem o caroço (GOBRS 101, 102 e 103). Na terça-feira (29), porém, nenhuma muda do pequi sem espinho estava no evento para saciar a curiosidade do público.

Segundo João Asmar, após a distribuição, no início de novembro, das primeiras mudas do pequi sem espinhos para produtores e viveiristas cadastrados no site da Emater, a agência goiana planeja fazer mais 20 mil mudas dessa variedade a partir do próximo ano.



Sobre a origem do pequi pesquisado que está sendo reproduzido em Goiás, ele explica. “O nosso foi oriundo de uma planta em Cocalinda, no Mato Grosso. Nós trouxemos as hastes e através dessa multiplicação nós obtivemos três variedades do sem espinho”.



De acordo com o diretor, os pequis resultantes da pesquisa possuem melhor qualidade, com selecionamento genético, melhor quantidade de poupa e tamanho de caroço. “São pequis tanto para a indústria, quanto para o consumo”, destaca.



Produção

Minas Gerais e Goiás são os dois maiores produtores de pequi no País. Porém, quando o assunto é comercialização, o estado assume a liderança.



Das 7.191,84 mil toneladas vendidas na Ceasa-GO em 2021, somente 2.036,96 mil tiveram origem goiana. Para o presidente da central, Jadir Lopes de Oliveira, os números evidenciam Goiás como o maior consumidor do fruto e a Ceasa-GO como o entreposto que mais vende pequi no Brasil.



Festa

Além da celebração do fruto, a Festa do Pequi também contou com apresentações artísticas do grupo de Catira da Associação dos Catieiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia e Banda Lira Jaraguense. Os tradicionais doces goianos marcaram presença no evento.

Frutas cristalizadas, ambrosia, doce de leite talhado e leite cristalizado. Apesar de não levar pequi na composição, os doces da ‘Tradições de Mamãe Doces’ foram levados à Festa do Pequi para celebrar as tradicionais receitas e costume doceiro. “Hoje a gente veio aqui com a proposta de trazer a tradição mesmo, a cultura doceira do nosso Goiás, que infelizmente hoje está caindo no esquecimento”, alerta a doceira Olívia Chaves.



(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)