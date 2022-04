Da Chapada dos Veadeiros, passando pela Serra Dourada até chegar ao Lago Azul, no extremo sul de Goiás, há quem diga que não existe céu mais bonito como o do Cerrado goiano. Modéstia à parte, a paisagem da região central impressiona pela magnitude do Planalto Central. É em ode ao céu, com estrelas e a lua, que o Instituto Gunstar promove neste sábado (9) a Global Star Party, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Com programação que envolve observação da lua, palestras com astrônomos, físicos e outros cientistas, exposição de meteorito, show e discotecagens especiais, o evento celebra o mês global da Astronomia, sugerido pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Unesco e a União Astronômica Internacional. A ideia é de que curiosos e amantes dos astros possam ter contato com diversos assuntos relacionados aos corpos celestes.

“É um momento para celebrar, trocar experiências e discutir astronomia em Goiás”, explica um dos organizadores do evento, o astrônomo cultural Cleyton dos Santos. Durante toda a noite, os profissionais disponibilizarão telescópios na esplanada do CCON para quem quiser observar - e admirar - mais de perto a lua. Discotecagens e show da banda goiana Projeto Supernova vão embalar a trilha sonora do festival astronômico.

Ao lado da observação lunar, a Global Star Party discute as novas descobertas astrofísicas com palestras com diversos profissionais, a exemplo do o astrobiólogo Ygor Magalhães, a cientista Thais Damaceno, especialista em etnoastronomia, e o cientista Jefferson Lorenconi, que falará sobre os cosmos e a origem da vida. “Queremos tirar as discussões de ciência e astronomia do campo acadêmico e trazer as temáticas para a população que deseja se informar sobre eventos astronômicos", aponta Santos.

Além de palestras e observação da lua, o projeto também promove projeções espaciais nos prédios modernistas que compõem o CCON. Durante as intervenções visuais, o evento apresentará exposições com peças de robótica e o maior acervo de meteoritos do Centro-Oeste. “Tivemos que dar uma pausa nos projetos presenciais por conta da pandemia, mas a Global Star Party marca o início da nossa retomada em Goiás”, diz o organizador.



Interestelar

Desde o início dos anos 2010 que o Instituto Gunstar promove observações coletivas das constelações, da lua, sol e de outros planetas, como Vênus, que servem como foco para pesquisas e investigações. O grupo reúne hoje mais de 40 interessados e ainda promove uma espécie de telescópio itinerante e gratuito, com observação das estrelas em diferentes pontos da capital, como na Praça do Sol, Praça Cívica, no Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) e em outras cidades, como Goiás ou Alto Paraíso. “Todos que participam têm em comum a paixão pelos mistérios do espaço e a preservação da aventura ecológica”, reitera.

A curiosidade de Santos pelas estrelas surgiu ainda criança, quando viu na TV o fenômeno do cometa Halley, que passaria na época pela Terra. Na escola, suas disciplinas preferidas eram ciência e geografia. “Fiquei impressionado com todas as possibilidades que o universo nos dá, com a sua dimensão e em como podemos sempre estar abertos para a pesquisa, para o interesse”, explica Santos.



Os astros da Supernova

Formada por Domis Wagner (vocais,violões e guitarra) Gabriel Gueiros (Guitarras), Ricardo Cavalcante (baixo) e Danilo Tuques (bateria), a banda goiana Projeto Supernova surgiu em 2012 quando lançaram o single Tudo se Vai no teatro do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. O grupo de pop com rock embalado pelo indie retorna aos shows presenciais neste sábado (9), durante o Global Star Party 2022.

Ao longo dos anos, o grupo passou por festivais como Grito Rock, Bouga Festival, Bananada e Canto da Primavera. Gravou o primeiro EP no Estúdio Casa do Chá, responsável por destacar a Supernova em shows de abertura de bandas como Jota Quest e O Rappa. "Criamos o grupo para tocar em shows, festivais. O que a gente quer é realmente promover apresentações musicais”, explica o vocalista Domis Wagner.



Quarto crescente

“O melhor momento para a observação da lua é em sua fase crescente, como agora. Quando ela está cheia, fica mais complicado ver seus desenhos, crateras e formas”, explica o astrônomo cultural Clayton dos Santos. Durante a observação coletiva do Global Star Party 2022, a lua estará em sua fase chamada de quarto crescente. É quando o ângulo Terra, Lua e Sol é aproximadamente reto, de modo que é possível ver apenas cerca da metade do disco lunar no período em que a parte iluminada está em crescimento. “Trata-se de um espetáculo visual”, diz.



SERVIÇO

Global Star Party 2022

Sábado (9), a partir das 17 horas

Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada gratuita