Magazine Festival da ‘Chica Doida’ tem concurso com prêmio de R$ 5 mil e shows; veja programação Evento gastronômico volta a ser realizado em Quirinópolis após 4 anos. Barões da Pisadinha e João Bosco e Vinícius estão na programação de shows.

O Festival da 'Chica Doida' acontecerá entre os dias 19 a 22 de maio em Quirinópolis, cidade do interior de Goiás, que fica a 288 quilômetros de Goiânia. O prato típico goiano foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Goiás neste ano. Além de apreciar essa delícia da gastronomia, o público contará com programação artística, oficinas culinárias e...