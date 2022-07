Batalhas de Hip Hop e All Style vão movimentar o Centro Cultural Oscar Niemeyer neste sábado (9) e domingo (10). As atrações integram a 7ª edição do Festival Internacional de Dança de Goiás que retorna em 2022 após quatro anos sem ser realizado. As batalhas fazem parte da mostra competitiva do festival que começa nesta quarta-feira (6) e as duplas premiadas em cada categoria levarão R$ 1.000,00 cada uma. A entrada é gratuita.

A competição será realizada em duplas na esplanada do Centro Cultural. A de All Style, que permite qualquer estilo de dança, ocorrerá no sábado (9), às 16 horas. Já a de Hip Hop será no domingo (10), às 15h, e contará com DJ e MC. O júri conta com duas referências: Fran Manson e Diego Josh e entre os pontos avaliados estarão estilo, técnica, criatividade e figurino.

Sobre o Festival Internacional de Dança de Goiás

O festival será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e terá uma programação extensa, contando com a participação de bailarinos e coreógrafos renomados dos Estados Unidos, Itália e Polônia, dentre outros.

O Festival Internacional de Dança de Goiás é realizado desde 2012 pelo Studio Dançarte, das irmãs Gisela Vaz, que é presidente do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD), e Ariadna Vaz, diretora e coreógrafa da Fohat Cia. de Dança.

Nesta edição, o festival conta com apoio do Governo de Goiás, por meio da Lei Goyazes, e também com o patrocínio da Caramuru, Sinhá e La Terre Orgânico.

Serviço

Batalhas de Hip Hop e All Style do Festival Internacional de Dança de Goiás

Data e horário: All Style - sábado (9), às 16 horas. Hip Hop - domingo (10), às 15 horas

Local: Esplanada da Cultura, Centro Cultural Oscar Niemeyer – Goiânia (GO)

Entrada franca

www.dancagoias.com.br

Leia também:

Festival Internacional de Dança de Goiás começa nesta quarta-feira; veja programação