Do balé clássico à dança contemporânea, passando pelo jazz, pas de deux e danças urbanas. A sétima edição do Festival Internacional de Dança de Goiás começa nesta quarta-feira (6) e segue até domingo (10), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com extensa programação que contempla mostras competitivas e workshops com profissionais renomados do cenário mundial. Até o dia 9 de julho, sábado, a entrada é gratuita. No domingo, último dia de festival, o ingresso custará R$ 30.

Entre os professores convidados desta edição está a bailarina Joy Womack, que ministra o Workshop de Pas de Deux, no dia 9 de julho. O pas de deux é um termo em francês do balé clássico que significa “passo de dois” - e, como o próprio nome sugere, é um dueto de dança, geralmente formado por um homem e uma mulher. Joy Annabelle Womack, de 28 anos, se tornou em 2012 a primeira mulher estadunidense a ser convidada para dançar com o Bolshoi Ballet Theatre, assinando como solista da companhia.

Natural de Beverly Hills, na Califórnia, Joy se mudou sozinha para Moscou quando tinha apenas 15 anos. Ela foi ainda a primeira mulher norte-americana a dançar o papel principal em<FI10> La Fille Mal Gardee</FI>, de Yuri Grigorovich. “É uma bailarina que venceu os maiores prêmios da Ásia, como o Korea International Ballet Competition. É uma celebridade do mundo da dança que saiu fugida da Rússia recentemente por causa da guerra com a Ucrânia, porque o cerco se fechou por lá”, comenta Gisela Vaz, uma das organizadoras do festival ao lado da irmã, Ariadna Vaz, e presidente da Confederação Brasileira da Dança.

Intercâmbio e bolsas de estudo

Segundo Gisela, a proposta do evento é promover um intercâmbio entre bailarinos, professores e jurados internacionais, como Joy Womack, possibilitando a chance de se conseguir bolsas de estudos e contratos no Brasil e no exterior. Os participantes terão a oportunidade de conhecer e ter aulas com outros profissionais renomados, como Ricardo Amarante, David Jonathan, Claudia Zaccari, Alice Arja, Nijawwon Mathews, Karolina Kardasz, Fran Manson e Diego Josh.

“Mais do que uma competição, o festival promove trocas e dá a visibilidade que a dança precisa”, diz a organizadora. “Mesmo sendo a manifestação artística com o maior número de participantes no mundo, a dança é a que menos tem patrocínio e apoio de autoridades e empresas”, aponta ela, que reitera a participação do público como parte fundamental.

O festival oferece premiações que somam R$ 49 mil para a mostra competitiva, que reúne cerca de 1.200 bailarinos. Já os workshops são voltados para dançarinos de nível intermediário ou avançado, além do balé juvenil, para crianças de 9 a 12 anos. Entre os workshops que integram a agenda, dois ainda estão recebendo inscrições: Contemporary Jazz, com o americano Nijawwon Matthews, e Contemporâneo, com a polonesa Karolina Kardasz. O restante está com vagas esgotadas.

O evento faz o seu retorno em 2022 após quatro anos sem acontecer. “De lá para cá, com o início da pandemia, muitos bailarinos pararam de dançar por não ter condições financeiras e tiveram que arrumar uma maneira de sobreviver. Foram principalmente homens, que sempre foram a maior carência no mundo”, comenta Gisela.

“Realizar o festival se torna ainda mais importante nesse momento, promovendo a divulgação da dança em todas as suas vertentes. Conseguimos mais de 30 bolsas para os bailarinos em diversas modalidades, como cursos de férias, participação em concursos internacionais, bolsa de 1 ano com tudo pago com possibilidade de ser contratado e parceria com a Disney”, diz.

Serviço

Festival Internacional de Dança de Goiás 2022

Data: e quinta a domingo (6 a 10)

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada do público: gratuita

Informações sobre workshops pelo WhatsApp: (62) 98187-6238

Mais informações: www.dancagoias.com.br

