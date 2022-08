Goiânia vai deixar de lado o título de capital da música sertaneja - pelo menos por um dia - para tornar-se a cidade do pagode neste domingo (14). O estacionamento do Estádio Serra Dourada recebe atrações de peso como Mumuzinho, Sorriso Maroto, Ferrugem, Menos É Mais, Kamisa 10 e Dilsinho no festival Samba Brasil, que vem rodando o Brasil desde agosto e chega pela primeira vez em solo goiano. A abertura dos portões será a partir das 14 horas e a organização promete dez horas de música. A expectativa é de casa cheia.

“Para mim, é uma honra estar ao lado de grandes nomes do samba, amigos e artistas que admiro demais. É uma experiência incrível e um aprendizado sem tamanho. Espero que a galera curta bastante. Só pelo line-up, serão shows incríveis”, comenta Dilsinho, em entrevista ao POPULAR. É a primeira apresentação do artista em Goiânia depois da retomada dos eventos. “Sou sempre recebido com muito carinho na cidade. A energia do público é incrível e cada show é único. Guardo ótimas lembranças de cada momento”, completa o pagodeiro.

Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode romântico no Brasil atualmente, é conhecido também pelas parcerias no sertanejo. Ao lado de Felipe Araújo gravou Paga de Louca, com Paula Fernandes, Me Ensina, com Jorge e Mateus, Pódio, com Henrique e Juliano, Sogra, com Marcos e Belutti, Estado Frágil, com Maiara e Maraisa, Libera Ela, e com Marília Mendonça, 12 Horas. Em Goiânia, ele deve trazer os maiores sucessos da carreira, como Péssimo Negócio e Baby Me Atende, além de canções do novo disco Juntos, gravado com o Sorriso.

O Samba Brasil nasceu em Fortaleza em 2006 com o intuito de fortalecer o gênero, em um festival itinerante que roda todo o País, assim como o sertanejo está acostumado a fazer nas últimas décadas. O projeto, que ficou parado por quase três anos por conta da pandemia, por onde passa reúne os ídolos do segmento. Em algumas cidades, por exemplo, o elenco é totalmente diferente do que a de Goiânia. Pixote, Thiaguinho, Belo, Turma do Pagode, Fundo de Quintal, Molejo e Chrigor, entre outros, fazem parte do rodízio.

O primeiro show da turnê foi realizado em Vitória (ES) no início de agosto e chega neste sábado (13) em Fortaleza (CE). Na sequência, Goiânia, São Luís (MA), João Pessoa (PB) e deve encerrar a turnê 2022 em Natal (RN). “A recepção pelo Brasil tem sido maravilhosa. As apresentações que já fizemos tiveram uma vibe incrível, todo mundo cantando junto, sempre bastante emocionante. Nós temos datas marcadas até novembro, então ainda temos algumas cidades para percorrer para fechar essa temporada”, celebra Dilsinho.

Outro representante do pagode romântico presente na turnê do Samba Brasil em Goiânia é Ferrugem, que conquistou o público, a simpatia de jogadores de futebol e o respeito de seus ídolos, como Xande de Pilares e Péricles logo no primeiro disco, Climatizar (2015). A visibilidade nacional veio na sequência com o DVD Prazer, Eu Sou Ferrugem (2018) e depois com o fenômeno Atrasadinha, gravado ao lado do amigo Felipe Araújo no álbum do sertanejo Por Inteiro. A canção tem mais de 460 milhões de visualizações no YouTube.

Entre as bandas, uma das mais amadas do pagode nacional é o Sorriso Maroto, ou somente Sorriso, como é chamada pelos fãs. Nascido no Grajaú, no Rio de Janeiro e com 25 anos de estrada, o grupo é liderado por Bruno Cardoso e formado por Sérgio Júnior (violão), Vinicius Augusto (teclado), Fred Araújo (surdo) e Cris Oliveira (pandeiro). Na trajetória são mais de 300 músicas gravadas e sucessos como Não Tem Perdão, Tenho Medo, Assim Você Mata o Papai, A Primeira Namorada e Prejuízo, da parceria com Dilsinho.

O Sorriso também é um velho conhecido do público goiano. Eles têm público cativo e por isso dificilmente ficam um ano sem se apresentar na cidade. “A sensação que tenho quando a gente pisa em Goiás é que a galera é mais pagodeira do que a do Rio de Janeiro. Eu particularmente adoro a forma que o País se divide musicalmente. O pagode acaba sendo um gênero que transcende um pouco essas barreiras e ele acaba visitando essas praças, caso de Goiânia, que é a capital sertaneja”, disse Bruno, em entrevista ao POPULAR em 2019.

Quem também vai colocar todo mundo para sambar é Mumuzinho com o sucesso “Bate no peito, grita bem alto/ Abre o sorriso, canta e diz/ Eu mereço ser feliz/ Eu mereço ser feliz”. Mande um Sinal, Fulminante e Curto Circuito também devem fazer parte do show. Para completar o elenco de estrelas da festa, os pagodeiros do Menos É Mais. Formado em Brasília por Duzão (voz), Jorge Farias (percussão), Gustavo Goes (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão), o grupo ficou conhecido durante a pandemia.

Menos É Mais é considerada uma das maiores revelações do pagode dos últimos anos, colecionando números expressivos de visualizações na internet e um repertório conhecido por plateias no Brasil. O grupo, amado por jogadores de futebol como Neymar, Thiago Silva, Roberto Firmino e Marquinhos, mescla regravações e músicas autorais. No repertório, Melhor Eu Ir (Péricles), Ligando aos Fatos (Pique Novo), Sonho de Amor (Nosso Sentimento) e Deixa Eu Te Querer (Gustavo Lin). A organização do festival não divulgou a ordem das atrações.

