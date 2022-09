Magazine Feteg recebe a primeira temporada da Feira Culturando Com as primeiras edições marcadas para os dias 16 e 30, a feira de artes e gastronomia contará com apresentações musicais

Com a intenção de reunir em um só local artesanato, música, culinária e outras manifestações culturais e artísticas, a produtora e cantora Sôila Steter (foto) promove a primeira temporada do projeto Culturando. Nos dias 16 e 30, no período das 19 às 23 horas, a feira será realizada na sede da Federação de Teatro de Goiás (Feteg), que fica na Rua 88, nº 646, no...