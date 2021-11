Foi anunciada nesta quinta-feira (25) a lista dos filmes selecionados para a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA). O evento é uma co-realização entre o Sesc Goiás e a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult Goiás) e será realizado entre os dias 14 e 19 de dezembro na cidade Goiás. Os inscritos passaram por um júri e curadorias especializadas, que selecionaram 52 produções que vão concorrer em pelo menos uma das quatro mostras competitivas.

A lista com todos os filmes selecionados está disponível no site oficial do festival (ficafestival2021.com.br), que será realizado em formato híbrido. Desta forma, as obras serão exibidas para o público presencialmente e ficarão disponíveis na plataforma do FICA 2021 durante todo o período do festival.

Os filmes foram inscritos por meio de edital público e estão concorrendo a premiações. Mais de 540 produções audiovisuais de 22 países realizaram a inscrição para participar da competição por meio das mostras competitivas Washington Novaes, Mostra do Cinema Goiano, Mostra Becos da Minha Terra, específica para produtores audiovisuais da cidade de Goiás, e Mostra de Videoclipes.

Todos os filmes selecionados receberão um valor pela sua exibição, que será pago em forma de premiação: R$ 4 mil para longas-metragens e R$ 3 mil para médias e curta-metragens. Os vencedores da mostra Washigton Novaes receberão prêmios entre R$ 30 mil (para o melhor longa-metragem) e R$ 10 mil (melhor curta-metragem ou média-metragem). Já a Mostra de Cinema Goiano irá distribuir prêmios no valor de R$ 6 mil e R$ 5 mil para os ganhadores. As premiações das mostras Becos da Minha Terra e de Videoclipes variam de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

Para conferir a lista completa de selecionados, acesse aqui.