Magazine Fica 2021: Jornalista do POPULAR tem filme selecinado para Mostra do Cinema Goiano; confira lista Com início nesta terça-feira (14/12), festival destaca produções feitas em Goiás na programação on-line; entre os 14 curtas-metragens selecionados para a mostra está o documentário 'Entreposto', do jornalista Lucas Xavier juntamente com Gabriel Vilela

Um panorama diverso de produções por meio de animações, documentários, ficções e experimentais. É o que traz a Mostra do Cinema Goiano, parte da programação da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que começa nesta terça-feira (14/12), na cidade de Goiás, com formato híbrido. Entre os 14 curtas-metragens selecionados para a mostra e...