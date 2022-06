Magazine Fica 2022: confira a lista completa dos vencedores Documentário Barragem, de Eduardo Ades, é o grande vencedor da mostra Washington Novaes

A destruição que alastrou Fundão, em Mariana (MG), após o rompimento da barragem da Samarco e a negativa da mineradora de reconhecer os direitos e assistir as famílias desamparadas são o mote do longa documental Barragem, dirigido por Eduardo Ades. O filme levou o prêmio Cora Coralina, da mostra competitiva Washington Novaes do Festival Internacional de Cinema e Vídeo A...