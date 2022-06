Magazine Fica: Mostras competitivas seguem até sábado, 4 de junho Programação do Fica 2022 movimenta cidade de Goiás até o domingo (5)

A segunda semana de programação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) deu início às mostras competitivas, que seguem com a exibição de filmes no Cine Teatro São Joaquim até este sábado (4). As produções selecionadas para esta edição são divididas em sessões das Mostras Washington Novaes, do Cinema Goiano, Becos de Minha Terra e de Videoc...