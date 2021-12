Imensidão, busca e desejo constroem Corpo Miragem, clipe da cantora goiana Bruna Mendez que integra a Mostra de Videoclipes, do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). Com 12 filmes sonoros selecionados pela curadora e produtora musical Dai Dias, a primeira edição da mostra celebra os mais diversos gêneros musicais que estalam em Goiás, como o rock, a MPB e o pop.

Disponíveis na plataforma oficial do festival, os videoclipes destacam as diferentes linguagens do audiovisual. No Fica, que prolonga sua programação até o dia 19, a criação de uma mostra competitiva específica para o clipe goiano reforça o amadurecimento e fortalecimento do cinema realizado em Goiás.

“Trata-se de uma inovação do festival que visa expandir e contemplar também trabalhos em vídeo. É um passo além que o festival está dando com a criação dessa mostra em direção a abarcar mais linguagens do audiovisual”, explica a consultora de cinema do Fica, a pesquisadora e cineasta Fabiana Assis. Todos os trabalhos selecionados podem ser conferidos on-line e, no final, o júri formado pelos profissionais ligados ao cinema e música Flávia Rabachim, Eduardo Kolody e Gustavo Silvestre escolherão os vencedores da mostra.

Expandir o conceito de cinema e vídeo, olhar para um novo mercado do audiovisual e possibilitar a realização de diferentes linguagens cinematográficas são justificativas para a criação da Mostra de Videoclipes, segundo o produtor do Fica, Fabrício Cordeiro. “O mercado de videoclipe acaba se aproximando muito com uma outra indústria que gera renda e tem oportunidade de trabalho, que é a músical”, diz.

Corpo Miragem, dirigido pelo cineasta Larry Machado, foi lançado em 2020 na internet e tem em sua equipe profissionais ligados ao audiovisual goiano. É assim também em outros videoclipes da mostra, a exemplo de Sou Perfeita, da drag queen Guilhotina Guinle, Semana Passada, produção dos alunos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e dirigido por Milena C., ou ainda Herdeiros de Zumbi, com produção da Dafuq Filmes.

“É muito interessante a iniciativa de se criar uma mostra específica para o videoclipe porque a música e o audiovisual sempre andaram juntos na programação do Fica”, diz a curadoria da mostra, Dai Dias. De acordo com a produtora, as duas linguagens artísticas - cinema e música - são complementares e ajudaram na consolidação do festival desde suas primeiras edições. “A música sempre teve seu papel no final da programação de cinema”, destaca.

Linguagem

Com diversos recursos audiovisuais em canções de bandas e artistas distintos, a Mostra de Videoclipes faz um recorte do que os realizadores audiovisuais e os universitários de cursos de cinema vêm realizando desde 2019. Em Paixão de Malabarista, por exemplo, o diretor Yuri Moreno apresenta uma animação para a música da banda Saracura do Brejo. Já em Nós Fiéis, as diretoras Ana Aquino e Meg Gaertner exploram as ruas de pedra da cidade de Goiás na canção de Gustavo Veiga e Carlos Brandão.

Com performances que abarcam animação, vídeos experimentais, imagens documentais e ficções, os videoclipes apresentam paisagens já conhecidas pelos goianos, como a Praça Cívica, em Goiânia. “Fiquei impressionada com a quantidade de videoclipes goianos inscritos e na qualidade de tudo que foi feito nesse recorte de tempo. É incrível ver que a pandemia não parou ninguém, nem os realizadores do audiovisual nem as bandas e artistas”, completa Dai.

Som e fúria

Uma programação sonora do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) reúne nomes da música goiana em diversos espaços da cidade de Goiás, como o Mercado Municipal. Por conta das medidas sanitárias ante a pandemia, o público é restrito, mas os shows são transmitidos on-line por meio da plataforma do evento e das redes sociais (@fica.goias).

Hoje, por exemplo, os artistas Rinaldo Alves e Shirley, Helena Caetano, Rodrigo Dias de Azeredo e Gilberto Pereira fazem shows especiais no Cine Teatro São Joaquim. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do espaço uma hora antes da sessão. A programação completa de apresentações musicais e mostras de cinema podem ser conferidas no site do evento.

Videoclipes participantes

Cem Anos de Solidão

Coisa e Tal

Corpo Miragem

Herdeiros de Zumbi

Nós Fiéis

O Fim dos Tempos

Paixão de Malabarista

Poucos Passos

Quando o Quarto Escurece

Semana Passada

Sete Palmos

Sou Perfeita

- Todos os vídeos estão disponíveis on-line.