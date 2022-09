A busca pelo realismo foi uma máxima na construção do visual dos personagens de Todas as Flores, novela original Globoplay que estreia em outubro na plataforma. Labibe Simão, que assina o figurino, explica como essa proposta funciona a favor da obra: “A novela tem muitos núcleos, ambientes e pessoas. A ideia é retratar o figurino desses universos o mais fidedigno possível com a realidade, e contar um pouco de cada um desses mundos na roupa, no estilo e na diversidade do colorido”, define. A caracterizadora-titular Lucila Robirosa complementa: “A ideia é contar uma história mais verídica e natural possível”.

A personalidade espalhafatosa de Zoé (Regina Casé) fica evidente em seu visual, com paleta colorida e estampada, além de muitas joias. A personagem também tenta se autoafirmar por meio da imagem e tem sempre uma letra “Z” bordada no sapato ou em um pingente. “Antes de a Zoé falar qualquer coisa, chega primeiro a imagem dela. Ela não quer passar despercebida. Ela quase acerta, mas aí, por exemplo, escolhe uma bolsa grifada pintada de rosa. Ela sempre tem um pouco de exagero”, explica Labibe. Vanessa (Letícia Colin), que trabalha com moda, é adepta de um estilo que a distancia do visual exagerado da mãe. Usa muita alfaiataria, um pouco de couro, e está sempre montada, seja na rua ou em casa.

Já Maíra (Sophie Charlotte) transparece toda sua sensibilidade em um figurino com predominância da cor lavanda, muitas flores e textura, como tricô, linha, algodão e fibras naturais. A delicadeza também está presente nas bijuterias da personagem, com colar com pedra de quartzo e com uma plaquinha de aço escovado com o nome dela em braile. Maíra não é adepta de maquiagem, o que ajuda a criar o contraponto com Vanessa e Zoé, e a imprimir a simplicidade da personagem. “A caracterização é a mais simples possível. A beleza vem de outra forma. Já Vanessa e Zoé são pessoas artificiais, então a gente enfatizou isso por meio da estética”, explica Lucila.

Enquanto Zoé usa e abusa de maquiagem, unhas e cabelos pintados, Judite (Mariana Nunes) vai aparecer com uma aparência mais natural. Uma curiosidade da caracterização da personagem é que ela só passa esmalte nas unhas dos pés, já que está sempre fazendo trabalhos manuais, ao cuidar de casa ou exercer o ofício de costureira.

O visual de Rafael (Humberto Carrão) e o de Pablo (Caio Castro) também trazem dois contrapontos. Herdeiro da marca Rhodes & Co. Tailler, Rafael é low-profile, adere a itens orgânicos e segue uma paleta de cores da natureza, com tons terrosos e verde. Já Pablo é vaidoso e, mesmo sem ter poder aquisitivo, gosta de seguir as tendências da moda e tem muitas roupas de material sintético. Humberto (Fabio Assunção) nutre um desejo de se igualar à esposa, Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), e virar presidente da empresa. Ele costuma vestir terno e gravata de cores escuras, na intenção de impor uma superioridade e encobrir seu passado.

Uma personagem que terá uma guinada na novela é Mauritânia (Thalita Carauta). No início da trama, ela tem baixa autoestima, mas com o passar dos capítulos e após receber a herança, vai se redescobrir. “A Thalita Carauta começa a novela sem maquiagem nenhuma. Pintamos o cabelo dela de vinho e a intenção é que seja uma tinta descontinuada, como se a personagem comprasse vários tipos diferentes no mercado. Os apliques de cabelo também são os mesmos de anos da personagem. Então, se algum encaixar melhor que outro, faz parte”, define a caracterizadora. Conforme Mauritânia se valoriza, a força dela transborda toda sua brasilidade, com o cabelo cacheado e bem cuidado. O estilo autêntico de se vestir, porém, a acompanha. “Ela vive customizando peças. Conforme vai ficando rica, ela não perde as raízes. Como ela tem informações de moda e vive em outro ambiente, ela só aprimora seu estilo”, explica a figurinista.

Direto para a Gamboa, com inspiração no samba de raiz de Pixinguinha e Cartola, o mestre de bateria Seu Darci (Xande de Pilares) usa muito camisa guayabera e segue um estilo retrô. Já o cantor Oberdan (Douglas Silva) adora ostentar e é um evento por onde passa, com peças coloridas que transmitem alegria. Sua esposa, Jussara (Mary Sheila), com quem forma o grande nome do pagode contemporâneo, tem um guarda-roupa repleto de estampa, brilho e peças com fluidez.

Loja de vestuário masculino, a marca Rhodes & Co. Tailleur oferece um catálogo um viés esportivo e underwear. A equipe de Labibe Simão também criou os uniformes dos funcionários para cada um dos setores da loja e os jalecos das pessoas que trabalham no laboratório de perfumaria.

Todas as Flores é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e superação. Maíra (Sophie Charlotte) foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida a sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado. Como em um sonho que se transforma em pesadelo, Maíra vivencia as mais fortes emoções de sua vida. No mesmo dia em que descobre que sua mãe está viva, seu pai morre. Sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa (Letícia Colin). E o que seria um recomeço feliz ao lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.