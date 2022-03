Magazine Filósofas de ontem e de hoje Conheça algumas autoras do campo da Filosofia que todos deveríamos ler:

Hannah ArendtCom obras como As Origens do Totalitarismo e A Condição Humana, ela foi perseguida pelo nazismo por ser judia, emigrando da Alemanha e vindo a se estabelecer, vários anos depois, nos EUA, onde construiu uma carreira sólida na Filosofia política. Simone de BeauvoirUm dos principais nomes do chamado existencialismo, ela foi rel...