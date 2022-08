Quem aprecia música clássica terá um prato cheio nesta sexta-feira (26), no Teatro Goiânia. A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se apresenta a partir das 20h. A abertura será com a Sinfonia Nº 38 de Mozart.

Em seguida, o público vai poder apreciar a Suíte Campestre de Francisco Mignone. A Sinfonia Nº 9, de Antonin Dvarak, encerra o espetáculo. O maestro convidado Marcos Arakaki vai reger a OFG pela terceira vez.

"Terei a honra de reger um belíssimo programa composto por uma obra visionária dentre as centenas de composições de Mozart, a Sinfonia 38. A belíssima Suíte Campestre de 1919 do grande compositor brasileiro Francisco Mignone, e por fim a épica Sinfonia Do Novo Mundo de Dvorak. Um programa incrível e imperdível”, ressaltou Arakaki.

“A Filarmônica de Goiás tem se destacado no cenário nacional e agora internacional, com suas gravações. Graças ao belo trabalho do maestro Neil Thomson, músicos e equipe, a Filarmônica tem construído uma bela trajetória, contribuindo de maneira importante para a descentralização da música de concerto em nosso país”, completou.

Depois do espetáculo, o maestro convidado vai autografar dois livros da sua autoria, sendo eles: “A História da Música Clássica Através da Linha do Tempo” e “Conhecendo a Orquestra - Os Instrumentos”.

O concerto é aberto para toda a comunidade. A entrada é franca e acontece por ordem de chegada.

Serviço

- Quando: sexta-feira (26)

- Onde: Teatro Goiânia, na Rua 23, 252 - Setor Central

- Horário: 20h

- Valor: Gratuito

