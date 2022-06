Magazine Filha de Leandro mostra rosto de filho recém-nascido pela primeira vez Médica publicou foto de José em seu perfil do Instagram

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, mostrou o rosto de seu filho recém-nascido, pela primeira vez, nesta sexta-feira (10), em seu perfil do Instagram. De acordo com a mãe do menino, José nasceu com 50 centímetros e 3,9 kg em Goiânia. "Minha vida tem uma nova cor! Te amo incondicionalmente meu filho. Obrigada Jesus ❤ ️", escreveu a mãe em suas redes sociai...