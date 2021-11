A filha do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos, Vitória Medeiros, de 19, publicou em suas redes sociais uma homenagem ao pai após morte em acidente aéreo na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. O piloto é uma das vítimas da queda ocorrida na tarde desta sexta-feira (5), que levava a cantora Marília Mendonça e sua equipe. “Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre.” escreveu a jovem.

Em outra publicação, Vitória o homenageia "Sua presença é ilustre, meu herói. Amor da minha vida, a morte é só uma passagem.” acrescentou.

A jovem havia dormido na casa do pai, na Asa Sul de Brasília, na noite anterior ao acidente. "Obrigada por vir se despedir de mim de uma forma inefável.boa. O senhor fez tudo.” disse Vitória em uma das publicações.

Geraldo Medeiros era natural de Floriano, Sul do Piauí, mas morava em Brasília. O piloto trabalhou para a empresa TAM durante 15 anos antes de entrar no time da PEC Táxi Aéreo, há cerca de 1 ano e meio. Além da filha Vitória, ele deixou mais dois filhos: um menino de 4 anos e uma menina de 11 anos.

Leia Também

- Velório de Marília Mendonça muda de horário para o público; início será 13h no Goiânia Arena

- Marília Mendonça viveu adolescência em Aparecida de Goiânia e começou cantando na igreja

- Cantora Marília Mendonça morre em acidente aéreo

- Companhia energética confirma que avião atingiu cabo de torre

- Marília Mendonça era mulher poderosa e que empoderava outras

Acidente

O acidente aéreo do qual o piloto Geraldo Medeiros foi vítima, junto a outras quatro pessoas, incluindo a cantora goiana Marília Mendonça, de 26 anos, aconteceu na tarde desta sexta-feira (5), após a aeronave colidir em um cabo de energia elétrica e cair em uma cachoeira na Serra da Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Todas as cinco pessoas que estavam no avião morreram na queda. A cantora Marília Mendonça, o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. Os corpos já foram encaminhados para as cidades onde vai acontecer o sepultamento de cada um.

O velório do corpo da cantora Marília Mendonça será no ginásio Goiânia Arena, ao lado do estádio Serra Dourada. O local já foi preparado para receber o corpo da cantora, que será velado a partir das 11h por familiares e amigos e, às 13h, com abertura para o público.