O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia Fonseca realizaram a cerimônia de batizado das filhas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 3 meses, neste domingo (5). O batismo foi realizado em uma igreja de Goiânia e estiveram presentes, entre outros convidados, a avó Poliana Rocha, o cantor Leonardo, avô paterno, e Margareth Serrão, avó materna.

Na sequência, o casal recebeu familiares e amigos em uma luxuosa festa para celebrar o momento especial.

Nas redes sociais, Zé Felipe e Virgínia compartilharam uma foto em que posam com as filhas Maria Alice e Maria Flor, após o batizado. No registro, feito na festa, o casal e as filhas aparecem usando roupas brancas. “Batizado das Marias”, escreveu o casal.

