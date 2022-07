Magazine Filho de Marília Mendonça sobe pela primeira vez ao palco durante show do pai, em Goiânia Menino ainda pegou o microfone e deu "tchau, tchau" para o público. Mãe da cantora agradeceu apoio

Léo Mendonça subiu ao palco de um show pela primeira vez. O filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff até pegou o microfone durante a apresentação do pai no show de domingo, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Huff foi uma das atrações da 1ª edição do Festival Luan City, do cantor Luan Santana. Léo Mendonça estava com a avó, mãe de Marília, Ruth M...